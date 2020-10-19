Video Yaşam Son dakika! Isparta'da muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti | Video

Son dakika! Isparta'da muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti | Video

Son dakika! Isparta'da muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti | Video
19.10.2020 | 13:15

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Son dakika haberleri... Isparta’da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla düzenlenen törende bir sokak köpeğinin muhtarların arasına girip saygı duruşuna eşlik etmesi görenleri gülümsetti.

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Isparta'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve merkez mahalle muhtarları katıldı. Yağmur altında gerçekleşen törende Büyükleblebi, Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Saygı duruşuna eşlik etti
Saygı duruşu sırasında bir sokak köpeğinin muhtarların arasına girerek, eşlik etmesi törene katılanları gülümsetti. Saygı duruşu boyunca kıpırdamayan köpek, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada da olduğu yerde bekledi.


"Muhtarlığın önemi pandemiyle birlikte daha iyi anlaşıldı"
Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, bu yıl 6'ncı kez muhtarlar gününü kutladıklarını belirtti. Muhtarlığın Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine geçen ender birimlerden birisi olduğuna değinen Büyükleblebi, "Bu açıdan önemli bir birim. Ayrıca muhtarlık kendisini her dönem yenileyen bir müessese. Muhtarlığın önemi son dönemdeki pandemiyle birlikte daha da iyi anlaşıldı. Sıkıntılı geçen pandemi döneminde devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören muhtarlar, bu dönemde büyük çalışmalar yaptı. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamalarında onlara yardımcı olduk. Yine sokağa çıkma kısıtlamasında muhtarlarımız fırın olmayan yerlerde sokak sokak dolaşarak ekmek dağıttı. Maske dağıtımında belediyenin tedarik ettiği maskeleri yine ev ev dolaşarak dağıttık. Şu anda muhtarlarımız filyasyon ekiplerinde devletimiz adına görev yapmaktadır. Tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutlar, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

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