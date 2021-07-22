Video Yaşam Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü! Feci anlar kamerada | Video

Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü! Feci anlar kamerada | Video

Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü! Feci anlar kamerada | Video
22.07.2021 | 10:03

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Isparta’nın Gönen ilçesinde otomobille çarpışan minibüs ikiye bölünürken, kazada her iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

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Kaza saat 18.10 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Isparta istikametinden Burdur istikametine doğru seyir halinde olan Can Özgermen idaresindeki otomobil kavşakta Mehmet Özek yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ön konsol ve motor kısmı ayrılarak yola savruldu. Kazada minibüsün şoförü Mehmet Özek ve yanındaki Gülüşan Özek ile otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan Karadağ yaralandı. Otomobil şoförü Can Özgermen ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan kaza anı köy muhtarlığının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün yol kenarında durduktan sonra hareket ettiği ve sağ şeritten kavşaktan dönmek için sol şeride geçmeye çalıştığı bu sırada da aynı yönden gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpışmadan sonra minibüsün ikiye ayrılması ve minibüstekilerin yola savrulması da yer alıyor.

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