Isparta'da sokak ortasında bidonlu kavga kamerada | Video

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Isparta'da ikisi kadın, beş kişi arasındaki yumruk ve şemsiye bidonlu kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
VATANDAŞLAR KAVGAYI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ
İkili grup arasında çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi. Yumrukların ve şemsiye bidonlarının havada uçuştuğu kavgaya bazı vatandaşlar gülerek tepki verirken, bazı vatandaşlar ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.