Video Yaşam Isparta’da yakalanan dilenci kendisini yere attı, hastaneye götürülen kadın sapasağlam çıktı | Video
Isparta’da yakalanan dilenci kendisini yere attı, hastaneye götürülen kadın sapasağlam çıktı | Video

Isparta’da yakalanan dilenci kendisini yere attı, hastaneye götürülen kadın sapasağlam çıktı | Video

25.10.2021 | 13:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzon’da oda başkanının iş yerine silahlı saldırı | Video 03:04
Trabzon'da oda başkanının iş yerine silahlı saldırı | Video 25.10.2021 | 13:32
Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu | Video 01:23
Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu | Video 25.10.2021 | 13:31
Bayburt’un yüksek kesimleri beyaza büründü 02:08
Bayburt’un yüksek kesimleri beyaza büründü 25.10.2021 | 13:27
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi: Kıyafetinde kamera, kulağında ’böcek’ bulundu | Video 02:29
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi: Kıyafetinde kamera, kulağında 'böcek' bulundu | Video 25.10.2021 | 13:09
Büyükçekmece’de korkutan kaza: 1 yaralı 02:01
Büyükçekmece’de korkutan kaza: 1 yaralı 25.10.2021 | 13:01
Isparta’da yakalanan dilenci kendisini yere attı, hastaneye götürülen kadın sapasağlam çıktı | Video 02:51
Isparta’da yakalanan dilenci kendisini yere attı, hastaneye götürülen kadın sapasağlam çıktı | Video 25.10.2021 | 13:03
Soba dumanını yangın sandılar 01:01
Soba dumanını yangın sandılar 25.10.2021 | 12:59
Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı 00:38
Kopya düzeneği kurdu, sınava girmeden yakalandı 25.10.2021 | 12:58
Park halindeki otomobilde ölü bulundu 02:16
Park halindeki otomobilde ölü bulundu 25.10.2021 | 11:46
Hayran bırakan manzara. Görsel şöleni görmek için Örümcek Ormanlarına akın ettiler | Video 10:05
Hayran bırakan manzara. Görsel şöleni görmek için Örümcek Ormanlarına akın ettiler | Video 25.10.2021 | 11:42
Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu 01:17
Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu 25.10.2021 | 12:27
Özcan Deniz’e şiddet uygulayan Feyza Aktan’dan şok açıklama Yine olsa yine yaparım 03:25
Özcan Deniz'e şiddet uygulayan Feyza Aktan'dan şok açıklama "Yine olsa yine yaparım" 25.10.2021 | 12:08
Kandil’den HDP’ye mektup! ’Seçimin ilk turunda kendi adayınızı belirleyin’ 01:53
Kandil'den HDP'ye mektup! 'Seçimin ilk turunda kendi adayınızı belirleyin' 25.10.2021 | 12:09
Müge Anlı’da Büyükşen cinayeti olayında son dakika: Müge Anlı’dan flaş Afgan çoban açıklaması 04:49
Müge Anlı'da Büyükşen cinayeti olayında son dakika: Müge Anlı'dan flaş Afgan çoban açıklaması 25.10.2021 | 11:48
Nusaybin’de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı! 01:08
Nusaybin'de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı! 25.10.2021 | 11:54
Bakan Soylu duyurmuştu! Dev uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 03:02
Bakan Soylu duyurmuştu! Dev uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 25.10.2021 | 11:42
200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız’a bile düştü | Video 07:33
200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız'a bile düştü | Video 25.10.2021 | 11:14
İstanbul Edirnekapı’da arızalanan metrobüs seferleri aksattı! Vatandaşların isyanı kamerada 02:01
İstanbul Edirnekapı'da arızalanan metrobüs seferleri aksattı! Vatandaşların isyanı kamerada 25.10.2021 | 11:23
Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 00:37
Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 25.10.2021 | 11:22
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 02:36
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 25.10.2021 | 11:11

Isparta’da vatandaşların duygularını istismar ederek, dilencilik yapan 10 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yakalan şahıslardan biri kendisini yere atınca ambulansı çağrıldı. Hastaneye götürülen kadın şahsın sağlık sorunu olmadığı anlaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kucaklarında çocukları ile sokağa çıkarak dilencilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Dilencilik yaptığı belirlenen 10 kişi tek tek yakalanarak, zabıta müdürlüğü binasına getirildi. Burada şahıslara Kabahatler Kanunu'na göre toplam 4 bin 270 lira para cezası uygulandı. Üst aramaları yapılan dilencilerden toplam 3 bin lira çıktı. O paralara ise el konuldu.

KENDİSİNİ YERE ATTI, HASTANEDE SAĞLIK SORUNU OLMADIĞI ANLAŞILDI
Zabıta Müdürlüğü binasına getirilen kadınlardan birisi kendisini bir anda yere attı. İlk olarak zabıta ekiplerinin müdahale ettiği kadın, yürüyerek ambulansa bindi. Hastaneye götürülen kadının herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

"VATANDAŞLARIMIZ BİZLERE İHBAR ETSİN"
Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Isparta Belediyesi Zabıta Müdürü Hilmi Efe, "Sadece bugün olmamakla birlikte periyodik aralıklarla bu operasyonları yapıyoruz. Ama maalesef ki bu vatandaşlar halkımızın duygularını istismar ederek bu çalışmalarına devam ediyorlar. Onlar devam ettikçe biz de görevimizi yapıyoruz. Ancak bunlarda tek başımıza yapamıyoruz. Halkımızın büyük desteğine ihtiyacımız var. Bu kişilere yardım etmek yerine bizlere ihbar ediniz, biz de görevimizi yapalım" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA