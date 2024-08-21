Ispartalı 75 yaşındaki Sakine teyzenin 'Pembe' hayatı "Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım"

Isparta'nın Sav Beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul her detayını pembeye boyadığı müstakil eviyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Çocukluğundan beri pembe rengi çok sevdiğini söyleyen Sakine teyze Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım, onlara da pembe pembe bakacağım, çünkü çok seviyorum” dedi.