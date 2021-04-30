İsrail’de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
İsrail’de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı | Video 30.04.2021 | 17:58
13:13
02:39
Uzman psikologdan 'tam kapanma' döneminde tavsiyeler | Video 30.04.2021 | 17:08
01:20
Ramazan kolisi dağıtan şahsı silahla vurdu | Video 30.04.2021 | 16:56
03:04
04:14
01:41
Aklın sınırlarını zorlayan olay kamerada! At ve asansör... 30.04.2021 | 15:56
01:51
Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı | Video 30.04.2021 | 15:20
02:27
Cinayetin zanlısı İzmir'de mutfak dolabındaki gizli geçitte böyle yakalandı 30.04.2021 | 15:05
05:51
Mersin'de mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu 30.04.2021 | 11:28
01:17
SON DAKİKA: İstanbul Merter'de metrobüste yangın! 30.04.2021 | 15:04
02:46
Merter'de metrobüste yangın | Video 30.04.2021 | 14:52
00:29
01:11
KKTC'de eski Rus polis müfettişine 12 yıl hapis cezası | Video 30.04.2021 | 14:28
05:48
İzmir'de eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı 30.04.2021 | 11:27
00:25
Koronavirüs baskınında balkondan atlayıp belini kırdı | Video 30.04.2021 | 13:55
04:56
01:46
İzmir Buca’da "pes" dedirten doğa katliamı | Video 30.04.2021 | 12:47
01:45
Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı’ndan 100 bin araç geçti | Video 30.04.2021 | 12:31
İsrail’de arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını asansöre bindirmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı. Atın sahibi kendisini "Atı dışarıda bırakamazdım. Çok pahalı bir at. Çalınır diye korktum" sözleriyle savundu.