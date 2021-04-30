Video Yaşam İsrail’de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı | Video

İsrail’de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı | Video

İsrail’de asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı | Video
30.04.2021 | 17:58

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İsrail’de arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını asansöre bindirmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı. Atın sahibi kendisini "Atı dışarıda bırakamazdım. Çok pahalı bir at. Çalınır diye korktum" sözleriyle savundu.

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