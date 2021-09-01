İsrail'de parkta çıkan yangın araçlara sıçradı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Holon şehrinde bulunan bir parkta çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı.