İsrail’de vahşet anları! Sokaklarda baltayla gezerken görüldü: Cani annenin ne yaptığı ortaya çıktı!

İsrail’in Herzliya kentine akılalmaz bir olay yaşandı. Ülke medyasında yer alan haberlere göre elinde baltayla dolaşan bir kadın, evinden çıkmadan hemen önce 6 yaşındaki oğlunu ve köpeğini katletti. Vahşi cinayetin ardından sokağa çıkan ve kahkahalar atarak bir AVM’ye giren kadının görüntüleri kan dondurdu.