Video Yaşam İsrail’in güneyinde trafik kazası | Video
İsrail’in güneyinde trafik kazası | Video

İsrail’in güneyinde trafik kazası | Video

28.05.2022 | 22:33

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İsrail'in güneyinde yer alan Arava çölü yakınındaki Paran kasabasında 1 çekici ile 2 aracın çarpışması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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