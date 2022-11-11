İsrailli turistlere suikast planlamışlardı: İşte İranlı ajanların yeni görüntüsü

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OTOMATİK OYNAT
02:43
01:10
Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler 11.11.2022 | 19:45
00:17
Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler 11.11.2022 | 19:45
00:22
Yönetim ofisine patlayıcı atan şüpheliler tutuklandı | Video 11.11.2022 | 16:13
03:38
AFAD Başkanı Yunus Sezer "Çök-kapan-tutun" tatbikatını anlattı | Video 11.11.2022 | 16:07
01:43
30 dolandırıcılık şüphelisi Tarsus'ta adliyeye sevk edildi | Video 11.11.2022 | 14:42
01:20
Tarsus'ta cinayet! Tartıştığı akrabası tarafından öldürüldü | Video 11.11.2022 | 14:41
01:09
Hakimi 180 bin dolar dolandırmışlardı... 45 şebeke üyesi yakalandı! | Video 11.11.2022 | 14:41
00:40
Alanya'da yiyecek arayan tilki görüntülendi | Video 11.11.2022 | 14:40
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DEAŞ'ın silahlı kanadındaki iki terörist yakalandı | Video 11.11.2022 | 12:11
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Kasım 2022 Cuma atv izle! | Video 11.11.2022 | 12:13
01:39
Dolum tesisinde yangın tatbikatı | Video 11.11.2022 | 11:37
02:23
Tekstil fabrikasında çıkan yangın gıda deposuna sıçradı | Video 11.11.2022 | 10:03
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Edirne’de motosiklet anneye ve bebek arabasına çarpıp kaçtı | Video 11.11.2022 | 09:43
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İstanbul'a tatile gelen İsrailli turistlere yönelik eylem hazırlığında olan İranlı suikast timlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı. ATV Haber'den Özlem Aktay İranlı suikast timinin yeni görüntülerine ulaştı. İranlı ajanlar dikkat çekmemek bakın nasıl bir yol izlemiş!