İsrailli turistlere suikast planlamışlardı: İşte İranlı ajanların yeni görüntüsü

İstanbul'a tatile gelen İsrailli turistlere yönelik eylem hazırlığında olan İranlı suikast timlerinin keşif görüntüleri ortaya çıktı. ATV Haber'den Özlem Aktay İranlı suikast timinin yeni görüntülerine ulaştı. İranlı ajanlar dikkat çekmemek bakın nasıl bir yol izlemiş!