Video Yaşam İstanbul'da asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Zümra'dan geriye bu görüntüler kaldı

İstanbul'da asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Zümra'dan geriye bu görüntüler kaldı

İstanbul'da asansör boşluğunda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Zümra'dan geriye bu görüntüler kaldı
19.08.2021 | 09:17

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İstanbul Beylikdüzü'nde asansör boşluğuna düşerek, hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur'dan geriye bu görüntüler kaldı.

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İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta yaşayan 3 yaşındaki Zümra Nur, geçen pazartesi binanın önünde kaybolmuştu. Küçük çocuk, apartmanın asansör boşluğundaki su birikintisinde ağır yaralı ve baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Memleketi Ordu, Fatsa'da toprağa verilen 3 yaşındaki Zümra Nur'dan geriye ise videoları kaldı.

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