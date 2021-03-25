İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı | Video
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AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbulun bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak Anadolu Yakasına lapa lapa yağmaya devam etti.
AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası İstanbulun bazı bölgelerinde kar yağışı olmuştu. Bu sabahta yine Anadolu Yakasında lapa lapa kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Yağan kar İstanbul boğaz manzarası ile adeta mest etti.