Video Yaşam İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor | Video
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor | Video

İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor | Video

18.10.2023 | 08:36

İstanbul’da gece başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar kadar devam etmesi bekleniyor.

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