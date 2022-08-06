İstanbul, Ankara ve İzmir'de halk ekmeğe zam! | Video

İstanbul, Ankara, İzmir Halk Ekmek fiyatlarına zam mı geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, halen 2 liraya satılan Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatının 8 Ağustos Pazartesi'nden itibaren 3 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Açıklamanın ardından İstanbul ve İzmir'de de fiyatlara zam geleceği iddia edildi. İstanbul’da 250 gramlık halk ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı. Fahiş zamla birlikte ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi. İBB yönetiminin 75 kuruştan devraldığı halk ekmeğe 3 yılda yaptığı zam yüzde 300’e ulaştı.