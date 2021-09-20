İstanbul Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü. 3 kişinin gözaltına alındığı ve 2'sinin tutuklandığı olaya ilişkin sürdürülen operasyonlarda 2 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Arnavutköy'de, aralarında önceden husumet bulunan iki grubun konuşmak üzere 14 Eylül günü akşam saatlerinde bir araya geldi. Ancak yaşanan tartışma sonucu silahların çekildiği olayda Tahir Alkan hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu olayla ilgili 2 kişiyi daha Esenyurt'ta saklandıkları rezidansta yakaladı. Arnavutköy'e getirilen M. E ve S. A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.