Video Yaşam İstanbul Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi yakalandı
20.09.2021 | 08:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Defalarca bıçakladı, sokak ortasında kovaladığı şahıs arabanın altında kalıyordu | Video 00:27
Defalarca bıçakladı, sokak ortasında kovaladığı şahıs arabanın altında kalıyordu | Video 20.09.2021 | 09:53
Selzede gençten örnek davranış! Fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti | Video 04:12
Selzede gençten örnek davranış! Fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti | Video 20.09.2021 | 09:53
Sokak köpeklerini boyunlarına ip takarak toplayan belediye personeline büyük tepki | Video 02:31
Sokak köpeklerini boyunlarına ip takarak toplayan belediye personeline büyük tepki | Video 20.09.2021 | 09:41
Camisi taşınan ’yalnız minare’ ilgi odağı oldu | Video 02:46
Camisi taşınan 'yalnız minare' ilgi odağı oldu | Video 20.09.2021 | 09:41
Gaziantep’te kaza: 2 yaralı 01:15
Gaziantep'te kaza: 2 yaralı 20.09.2021 | 09:32
İstanbul Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi yakalandı 05:47
İstanbul Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi yakalandı 20.09.2021 | 08:57
Sapanca’da zincirleme kaza: 5 yaralı 01:49
Sapanca'da zincirleme kaza: 5 yaralı 20.09.2021 | 08:57
İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı | Video 02:54
İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı | Video 20.09.2021 | 08:49
Hatay’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video 00:35
Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video 20.09.2021 | 08:49
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti | Video 00:40
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti | Video 20.09.2021 | 08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türkevi’ni ziyaret etti 02:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti 20.09.2021 | 08:11
İzmir’de kadına şiddet dehşeti! Kocadan işkence görüntüleri sosyal medyada olay oldu 00:40
İzmir'de kadına şiddet dehşeti! Kocadan işkence görüntüleri sosyal medyada olay oldu 20.09.2021 | 08:11
Yakadan yakaya metrobüsün üzerinde geçmişti! Gözaltına alındı | Video 00:12
Yakadan yakaya metrobüsün üzerinde geçmişti! Gözaltına alındı | Video 19.09.2021 | 17:13
Çorum’da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı, şoför olası facianın önüne geçti | Video 03:48
Çorum’da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı, şoför olası facianın önüne geçti | Video 19.09.2021 | 16:44
Feci yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Eslem Asaf, ablasıyla aynı tabutu paylaştı | Video 01:35
Feci yangında hayatını kaybeden 1 yaşındaki Eslem Asaf, ablasıyla aynı tabutu paylaştı | Video 19.09.2021 | 16:44
Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden Solmaz damga vurdu | Video 00:59
Seda Sayan konserine, süper minisiyle dans eden "Solmaz" damga vurdu | Video 19.09.2021 | 16:23
Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı | Video 01:17
Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı | Video 19.09.2021 | 15:50
Kocaeli’ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video 01:04
Kocaeli'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video 19.09.2021 | 15:12
Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video 01:08
Sulama havuzuna düşen domuzlar böyle kurtarıldı | Video 19.09.2021 | 14:48
Pendik’te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 6 yaralı | Video 03:46
Pendik’te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 6 yaralı | Video 19.09.2021 | 14:16

İstanbul Arnavutköy'de aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü. 3 kişinin gözaltına alındığı ve 2'sinin tutuklandığı olaya ilişkin sürdürülen operasyonlarda 2 kişi daha gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Arnavutköy'de, aralarında önceden husumet bulunan iki grubun konuşmak üzere 14 Eylül günü akşam saatlerinde bir araya geldi. Ancak yaşanan tartışma sonucu silahların çekildiği olayda Tahir Alkan hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu olayla ilgili 2 kişiyi daha Esenyurt'ta saklandıkları rezidansta yakaladı. Arnavutköy'e getirilen M. E ve S. A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 şüphelisi yakalandı

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA