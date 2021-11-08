İstanbul Arnavutköy'de 2 tırnakçı 2 dakikada aynı kasiyeri dolandırdı

İstanbul Arnavutköy'de kuruyemiş dükkanına giren 2 kişi, tırnakçılık yöntemi ile 2 dakika arayla aynı kasiyeri dolandırdı. Dolandırılan kasiyer, kasadaki paranın eksik olduğunu fark edince dolandırıldığını anlarken, yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir kuruyemiş dükkanına giren 2 kişi, kuruyemiş almak istediklerini söyledi. Dükkanında çalışan kasiyerin kafasını karıştırarak tırnakçılık yöntemiyle 2 kişi, 2 dakika içinde kasiyeri 800 lira dolandırdı. İş yeri sahibi Yusuf Kaya Toplamda 3 kişiler. Dükkana geldiler hepsi birer parça ürün aldılar. 5-10 liralık. Bir elemanımızı çekirdek doldurmak için çağırıyor. Diğerde kasaya gidiyor. 200 lirayı uzatıyor sonra 200 lirayı geri çekip 5 lira uzatıyor. Diğeri de aynı şeyi yapıyor diye konuştu. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.