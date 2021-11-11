Video Yaşam İstanbul Arnavutköy'de kasiyeri dolandıran tırnakçılar bu kez özür dilemek için geldi
İstanbul Arnavutköy'de kasiyeri dolandıran tırnakçılar bu kez özür dilemek için geldi

İstanbul Arnavutköy'de kasiyeri dolandıran tırnakçılar bu kez özür dilemek için geldi

11.11.2021 | 11:14

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İstanbul Arnavutköy'de kuruyemiş dükkanına giren 3 kişi, tırnakçılık yöntemi ile 2 dakika arayla aynı kasiyeri dolandırdı. 3 şüpheli, yaşanan olayın haberlere yansımasının ardandan aynı iş yerine gelerek kasiyerden özür diledi ve aldıkları paranın 2 katını iade ederek kendilerinden şikâyetçi olunmamasını istediler. Dolandırıcıların özür dileyerek çaldıkları paranın 2 katını iade ettikleri o anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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İlginç olay Arnavutköy'de 6 Kasım Cumartesi günü yaşandı. İddiaya göre olay şöyle oldu: Yusuf Kaya'ya ait kuruyemiş dükkanına gelen 3 kişi, kasiyer Ebru Fındık'ı lafa tutarak kafasını karıştırdı. Şüpheliler, 2 dakikada 2 kez tırnakçılık yöntemiyle kasiyer Ebru Fındık'ın toplam 800 lirasını çaldı. Şüpheliler dükkandan hızla uzaklaşarak kayıplara karışırken, bir süre sonra kasiyer Ebru Fındık, kasada eksik olduğunu fark edince, dolandırıldığını anladı. 3 şüpheli yaşanan olayın haberleştirilmesinin ardından bir kez daha kuruyemiş dükkanına dün geldi. Dolandırıcılık anına ait görüntülerin haberlerde ve sosyal medyada yayılmasından dolayı rahatsız olduklarını söyleyen 3 şüpheli, pişman olduklarını belirterek, kasiyer Ebru Fındık'tan özür diledi, çaldıkları paranın da 2 katını iade etti. Dolandırıcılardan biri de Ebru Fındık'a "Torunum hastaydı, onun için mecbur kaldım yaptım" dedi. Şüpheliler, yaptıklarından utanç duyduklarını, Ebru Fındık'ın kendilerinden şikayetçi olmamalarını da rica ederek, kuruyemiş dükkanından ayrıldı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


"İKİNCİ KEZ DÜKKANA GELDİKLERİNDE ÇOK KORKTUM AMA ÖZÜR DİLEMEYE GELMİŞLER"
Yaşadıkları karşısında şaşkın olduğunu söyleyen kasiyer Ebru Fındık, "Dolandırıcılar gittikten birkaç gün sonra geri geldiler. Dolandırdıkları paranın 2 katını getirip bana verdiler. Torunu için yaptığını söyledi. 'Hakkınızı helal edin ve bizden şikayetçi olmayın' diye yalvardılar. Ben o an şok yaşadım ve bir şey yapamadım. İkinci kez dükkana geldiklerinde hemen tanıdım onları. Çok korktum bana bir şey yapacaklar diye ama özür dilemeye gelmişler. Ama ben hakkımı helal etmiyorum" dedi.

"ARTIK PARAYI İKİ KEZ SAYIYORUM"
Yaşadıklarından sonra kasada çalışırken daha dikkatli olduğunu söyleyen Ebru Fındık, "Artık kimseyi kasaya yaklaştırmıyorum, parayı daha dikkatlice sayıp kasaya koyuyorum" diye konuştu. İş yeri sahibi Yusuf Kaya da yaşanan olaydan sonra oldukça şaşırdığını söyleyerek, "Kasiyer arkadaşımızın hakkını yediler. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. İnanmıyoruz ki torunu için yaptığını. Rezil olduklarını düşündükleri için gelip parayı iade etmişler" ifadelerini kullandı.

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