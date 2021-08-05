Video Yaşam İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın!

İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın!

İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın!
05.08.2021 | 08:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Arnavutköy’de korkutan yangın! 03:56
İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın! 05.08.2021 | 08:37
Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz | Video 01:15
Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz | Video 05.08.2021 | 09:57
MSB’den tahliye açıklaması Sorunsuz şekilde tamamlanmıştır | Video 00:21
MSB'den tahliye açıklaması "Sorunsuz şekilde tamamlanmıştır" | Video 05.08.2021 | 09:46
Avcılar’da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar | Video 02:58
Avcılar’da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar | Video 05.08.2021 | 09:35
Fatih’te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında | Video 01:18
Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında | Video 05.08.2021 | 09:20
Termik santral çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar kara ve deniz yolu ile tahliye edildi | Video 03:58
Termik santral çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar kara ve deniz yolu ile tahliye edildi | Video 05.08.2021 | 08:59
Termik santrale ulaşan yangındaki ölüm kapanı kamerada! A Haber ekibi alevlerin arasında dehşeti böyle yaşadı... 05:40
Termik santrale ulaşan yangındaki ölüm kapanı kamerada! A Haber ekibi alevlerin arasında dehşeti böyle yaşadı... 05.08.2021 | 09:10
Ankara’da feci ölüm! Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen başka araç çarptı | Video 05:03
Ankara'da feci ölüm! Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen başka araç çarptı | Video 05.08.2021 | 08:42
Kemerköy Termik Santrali’ndeki yangından son dakika CANLI YAYIN görüntüleri 03:18
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangından son dakika CANLI YAYIN görüntüleri 05.08.2021 | 09:01
Ören’den gemilerle tahliye edilen vatandaşlar Bodrum’da | Video 00:40
Ören'den gemilerle tahliye edilen vatandaşlar Bodrum'da | Video 05.08.2021 | 08:41
İstanbul Fatih’te yangın! Yaşanan can pazarı kamerada... 00:27
İstanbul Fatih'te yangın! Yaşanan can pazarı kamerada... 05.08.2021 | 08:39
Kemerköy Termik Santrali’nde son dakika! Orman yangınlarından CANLI YAYIN görüntüleri... 03:18
Kemerköy Termik Santrali'nde son dakika! Orman yangınlarından CANLI YAYIN görüntüleri... 05.08.2021 | 08:43
İstanbul Üsküdar’da sokak kedisine tekme atan kişi kamerada 00:44
İstanbul Üsküdar'da sokak kedisine tekme atan kişi kamerada 05.08.2021 | 08:37
Son dakika! Muğla’da alevler termik santrale sıçradı! Termik santral yetkililerinden ilk açıklama geldi | Video 00:14
Son dakika! Muğla'da alevler termik santrale sıçradı! Termik santral yetkililerinden ilk açıklama geldi | Video 05.08.2021 | 00:24
Milas’ta alevler Kemerköy Termik Santrali’ne ulaştı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı… | Video 06:28
Milas'ta alevler Kemerköy Termik Santrali’ne ulaştı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı… | Video 04.08.2021 | 23:32
Son dakika! Muğla’da alevler termik santrale sıçradı | Video 00:11
Son dakika! Muğla'da alevler termik santrale sıçradı | Video 04.08.2021 | 22:20
Termik santralde başlayan yangını mutfak personeli söndürdü | Video 01:31
Termik santralde başlayan yangını mutfak personeli söndürdü | Video 04.08.2021 | 19:02
Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti | Video 00:19
Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti | Video 04.08.2021 | 18:26
Onlarca kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı | Video 06:29
Onlarca kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı | Video 04.08.2021 | 17:47
Balkanlar’da orman yangınlarıyla mücadele | Video 04:04
Balkanlar’da orman yangınlarıyla mücadele | Video 04.08.2021 | 17:51

İstanbul Arnavutköy'de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada çıkan yangına çok sayıda ilçeden itfaiye sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 00.00 sıralarında Ömerli Mahallesi Vize Caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın idari kısmında elektrik kablolarından dolayı yangın çıktı. İlk olarak fabrika çalışanlarının müdahale ettiği yangın kısa sürede büyüdü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Fabrikadaki işçiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken olay yerine, Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir ve Bahçeşehir itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA