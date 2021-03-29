Video Yaşam İstanbul Arnavutköy'de metro inşaatında yangın

İstanbul Arnavutköy'de metro inşaatında yangın

İstanbul Arnavutköy'de metro inşaatında yangın
29.03.2021 | 08:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Arnavutköy'de metro inşaatında yangın 00:47
İstanbul Arnavutköy'de metro inşaatında yangın 29.03.2021 | 08:34
Çorum'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 03:21
Çorum'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 29.03.2021 | 08:33
İstanbul Ambarlı limanında konteyner gemisi iskeleye çarptı 00:47
İstanbul Ambarlı limanında konteyner gemisi iskeleye çarptı 29.03.2021 | 08:25
TRT EBA TV 29 Mart 2021 Pazartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (29 Mart 2021 Pazartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 29.03.2021 | 06:54
TRT EBA TV izle! 29 Mart Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (29 Mart Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 29.03.2021 | 06:35
Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi | Video 02:55
Bursa'da havayı güzel gören vatandaşlar açık havanın keyfini kurallara uyarak geçirdi | Video 28.03.2021 | 18:53
Yaralı yavru şahin emin ellerde | Video 00:52
Yaralı yavru şahin emin ellerde | Video 28.03.2021 | 17:26
Üsküdar’da evden hırsızlık kamerada | Video 01:41
Üsküdar’da evden hırsızlık kamerada | Video 28.03.2021 | 17:06
Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi Alın bunu devlet kullansın dedi | Video 00:53
Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi "Alın bunu devlet kullansın" dedi | Video 28.03.2021 | 17:06
Spor hocası, kız arkadaşını böyle darp etti | Video 00:56
Spor hocası, kız arkadaşını böyle darp etti | Video 28.03.2021 | 16:51
Kedi ağzında taşıdığı yavrularını veterinere getirdi | Video 01:03
Kedi ağzında taşıdığı yavrularını veterinere getirdi | Video 28.03.2021 | 16:37
Hem korktular, hem de masa kurup itfaiyenin çalışmalarını izlediler | Video 02:35
Hem korktular, hem de masa kurup itfaiyenin çalışmalarını izlediler | Video 28.03.2021 | 16:02
Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi | Video 02:15
Yiyecek arayan bozayı cep telefonu ile böyle görüntülendi | Video 28.03.2021 | 15:44
Cinayetle sonlanan kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 01:40
Cinayetle sonlanan kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi | Video 28.03.2021 | 15:15
Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı | Video 01:44
Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı | Video 28.03.2021 | 15:15
Müşteri hizmetleri olarak aradılar 116 bin lira kredi çektirip dolandırdılar | Video 00:36
Müşteri hizmetleri olarak aradılar 116 bin lira kredi çektirip dolandırdılar | Video 28.03.2021 | 14:55
Askıdaki montu bile çalmışlardı! Kaçtıkları taksiden iz sürülerek yakalandılar | Video 01:43
Askıdaki montu bile çalmışlardı! Kaçtıkları taksiden iz sürülerek yakalandılar | Video 28.03.2021 | 14:48
AVM otoparklarında Jammer ile araçları soyuyordu! Suçüstü yakalandı | Video 00:24
AVM otoparklarında "Jammer" ile araçları soyuyordu! Suçüstü yakalandı | Video 28.03.2021 | 14:49
Yeşil sahalarda umduğunu bulamayınca dev mantar tesisi kurdu | Video 06:17
Yeşil sahalarda umduğunu bulamayınca dev mantar tesisi kurdu | Video 28.03.2021 | 14:26
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 00:18
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 28.03.2021 | 13:56

İstanbul'da Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy şantiyesindeki tünel kazıcı makinasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro tüneli yoğun duman altında kalırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın saat 23.10 sıralarında Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy şantiyesinde yerin onlarda metre altında, tünel kazıcı makinasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan iş makinası nedeniyle tünel dumanla doldu. Haber verilmesi üzerine metro tüneli inşaat sahasında çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


DUMAN TAHLİYESİ YAPILDI
Metro inşaatında çalışan işçi olmadığı öğrenilirken yanan iş makinası itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri tünelde oluşan dumanı tahliye ederken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA