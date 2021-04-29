İstanbul Arnavutköy'de minibüsle kamyonetin kavşakta çarpıştığı kaza kamerada
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İstanbul Arnavutköy'de minibüsle kamyonetin kavşakta çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza salı sabahı Arnavutköy, Karlıbayır Mahallesi Kızılerik Sokak ile Selçuklu Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Kızılerik Sokak'tan Selçuklu Caddesi'ne geçmek isteyen minibüs ile caddede giden kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrulurken araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredeki esnaf ise, yaşanan kazaların önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını istedi.