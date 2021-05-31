İstanbul Arnavutköy'de minibüsün kadına çarptığı anlar kamerada
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İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı. Kadın, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.
İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, minibüs çarptı.
Kazanın ardından kadının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürdü. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.