İstanbul Arnavutköy'de motosikletle minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 9 Aralık günü Arnavutköy'de meydana geldi. Y.D. yönetimindeki minibüs ile Maşallah Sevin yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli kurye Maşallah Sevin metrelerce havaya uçtuktan sonra yol kenarına düştü. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kaza sonrası haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikletli kurye, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.