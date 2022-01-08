İstanbul Arnavutköy’de stanttaki telefon hırsızlığı kamerada

İstanbul Arnavutköy’deki telefoncuya gelen bir kişi, etrafta kimsenin olmadığı sırada stantta bulunan cep telefonunu cebine atıp dükkandan çıktı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'ndaki telefon satan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefoncuya gelerek ürünleri inceleyen bir kişi, içeride bir süre dolaştı. Etrafta kimsenin olmadığı bir anda teşhir ürünü olarak koyulmuş olan telefonu cebine atan hırsız, dükkandan çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.