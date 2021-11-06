İstanbul Arnavutköy’de su kuyusunda ceset bulundu, polis geniş çaplı inceleme yaptı
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İstanbul Arnavutköy’de dini nikahlı eşinin kayıp ihbarında bulunduğu şahsın cesedi, bir bahçenin su kuyusunda bulundu. Cesedi kuyunun yanında bulunan şapka ortaya çıkartırken, polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı araştırma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi üzerinde bulunan bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde eşi tarafından kayıp ihbarı verilen Aykut Avşar'ın bir bahçe içerisinde bulunan su kuyusu yakınında şapkasının bulunması üzerine polis ekipleri kuyuyu inceledi. Yapılan incelemede Aykut Avşar'ın cansız bedeninin kuyuda olduğu anlaşıldı. İtfaiye arama kurtarma ekiplerinin kuyu içerisinden suyu boşalttıktan sonra çıkardığı ceset ve çevresi olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı şekilde incelendi. Savcı Aykut Avşar'ın babası ve dini nikahlı eşinden olay yerinde uygulamalı şekilde ifade aldı. Yapılan incelemeler sonrasında kuyuda cesedi bulunan 30 yaşındaki Aykut Avşar'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı çalışmalar sürüyor.