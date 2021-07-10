İstanbul Ataşehir’de 4 katlı bir binanın çatısında yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... İstanbul Ataşehir’de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıdaki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.