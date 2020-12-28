Video Yaşam İstanbul Ataşehir'de kaza yapan motosikletli kadının yardımına gazeteci yetişti

İstanbul Ataşehir'de kaza yapan motosikletli kadının yardımına gazeteci yetişti

İstanbul Ataşehir'de kaza yapan motosikletli kadının yardımına gazeteci yetişti
28.12.2020 | 10:11

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İstanbul Ataşehir’de yaşanan olayda kaygan zeminde kontrolünü kaybederek kaza yapan genç kadının imdadına haberden dönen muhabir yetişti. Yerde yatan genç kadına hemen müdahale eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Aykut Zor, ambulansın trafik nedeniyle geç kalmasıyla genç kızı hastaneye kendi aracıyla götürdü. Haber refleksi yerine insani refleksle hareket eden muhabir takdir toplarken, genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Ataşehir'de bulunan İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İçerenköy'den E5 Bostancı yönüne motosikletliyle seyir eden Tuse Demirörs ıslak zeminde kontrolünü kaybederek kaza yaptı. O sırada Bostancı köprüsündeki şüpheli paket haberinden dönen İhlas Haber Ajansı (İHA) haber ekibi kaza yapan genç kadını görünce araçlarını durdurarak yardımına koştu. Bu defa habercilik refleksi yerine insani refleksle hareket eden ihlas haber ajansı muhabirlerinden Aykut Zor ilk müdahalenin ardından ambulansı aradı. Ancak ambulans trafik nedeniyle gecikince haber ekibi Tuse Demiröz'ü kendi araçlarına bindirerek hastaneye yetiştirdi. Ajans muhabiri Aykut Zor kaza yapan genç kızı Acil serviste sedyeye bindirmesine yardım ederek doktor müdahale edene kadar yalnız bırakmadı. Haber ekibinin haber yapmak yerine kaza yapan kadına yardım etmesi takdir toplarken, genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


"Gazetecilik mesleğimizi bir kenara bırakarak yardımcı olmaya çalıştık"
Motosikletiyle kaza yapan genç bayana yardım eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Aykut Zor, "Kameraman arkadaşım Metin Başar ile birlikte Bostancı köprüsüne gittiğimiz bir haberden dönüş yaparken, motosikletli bir bayan arkadaş virajı alamayarak, kaygan zeminden dolayı dengesini kaybederek aracımızın önünde kaza yaptı. Bizde hemen aracımızı durdurarak yardımına koştuk. Trafik yoğunlaştı, doktor bir ağabeyimiz ile ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, acil servis ekiplerine haber verdik. Daha sonra kontrollü bir şekilde yolun kenarına aldık. Esnaf arkadaş genç bayanın motosikletini aldı. Trafiğin yoğunlaşması sonucu ambulansın gecikmesiyle bayan arkadaşı aracımızla hastaneye yetiştirdik. Hastane polisimiz ile görüştük, bayan ardaşın akrabaları, geldi. Gazeteciler olarak birçok olaya, birçok kaza haberlerine gidiyoruz. Burada haberden dönerken böyle bir durumla karşılaştık. Haberden ziyade mesleğimizi bir kenara bırakarak arkadaşımıza yardımcı olmaya çalıştık. Doktorlarımızla görüştük sağlık durumu iyi, bununla geçmiş olsun" diye konuştu.

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