İstanbul- Ataşehir'de korku dolu anlar, alev topuna dönen taksi kendiliğinden hareket etti | Video

Ataşehir'de içinde yolcu bulunan taksi seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü ve yolcu son anda kendisini dışarı atarken, alev topuna dönen araç kendiliğinden hareket edip caddede ilerledikten sonra bir fırının önünde durdu. Yaşanan korku ve panik cep telefonu kamerasına yansıdı.