Video Yaşam İstanbul Ataşehir'de lokantadan 20 bin lira çalan hırsız kamerada | Video

İstanbul Ataşehir'de lokantadan 20 bin lira çalan hırsız kamerada | Video

İstanbul Ataşehir'de lokantadan 20 bin lira çalan hırsız kamerada | Video
08.07.2020 | 11:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haberi: İstanbul'da kocasını sevgilisiyle minibüste yakalayan kadın dehşet saçtı | Video 00:23
Son Dakika Haberi: İstanbul'da kocasını sevgilisiyle minibüste yakalayan kadın dehşet saçtı | Video 08.07.2020 | 13:14
İstanbul’da bir genç kız arkadaşını taciz edip kendisini döven sapıklara böyle dehşeti yaşattı | Video 01:31
İstanbul’da bir genç kız arkadaşını taciz edip kendisini döven sapıklara böyle dehşeti yaşattı | Video 08.07.2020 | 13:15
Son Dakika: Antalya'da iki polisi bıçaklayan zanlı vurularak yakalandı | Video 00:55
Son Dakika: Antalya'da iki polisi bıçaklayan zanlı vurularak yakalandı | Video 08.07.2020 | 13:07
İstanbul'da skandal görüntüler! Gelin almak için geldikleri evin önünde... | Video 00:58
İstanbul'da skandal görüntüler! Gelin almak için geldikleri evin önünde... | Video 08.07.2020 | 12:49
Son Dakika Haberi: 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren Betül Aşçı'nın ailesinden flaş açıklama | Video 03:33
Son Dakika Haberi: 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren Betül Aşçı'nın ailesinden flaş açıklama | Video 08.07.2020 | 12:53
Son Dakika: Meteoroloji'den 'Sarı Kod'lu şiddetli yağış uyarısı! 8 Temmuz Çarşamba Meteoroloji saat verdi | Video 02:00
Son Dakika: Meteoroloji'den 'Sarı Kod'lu şiddetli yağış uyarısı! ( 8 Temmuz Çarşamba) Meteoroloji saat verdi | Video 08.07.2020 | 12:16
İstanbul Sarıyer'de trafiği kitleyen kaza: 3 yaralı! | Video 02:03
İstanbul Sarıyer'de trafiği kitleyen kaza: 3 yaralı! | Video 08.07.2020 | 12:09
İbrahim Tatlıses'ten 42 yaş küçük Gülçin Karakaya aşkı iddiaları hakkında flaş açıklaması | Video 01:26
İbrahim Tatlıses'ten 42 yaş küçük Gülçin Karakaya aşkı iddiaları hakkında flaş açıklaması | Video 08.07.2020 | 12:01
İstanbul Ataşehir'de lokantadan 20 bin lira çalan hırsız kamerada | Video 00:42
İstanbul Ataşehir'de lokantadan 20 bin lira çalan hırsız kamerada | Video 08.07.2020 | 11:59
Konya'da kadın kılığında girip hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video 02:49
Konya'da kadın kılığında girip hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video 08.07.2020 | 11:57
Duygu Özaslan'ın Photoshop'suz bikinili selülitli görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video 00:28
Duygu Özaslan'ın Photoshop'suz bikinili selülitli görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video 08.07.2020 | 11:47
Dolmuşta 'maske kavgası' kamerada | Video 00:55
Dolmuşta 'maske kavgası' kamerada | Video 07.07.2020 | 22:21
Aracın LPG tankı patladı | Video 01:13
Aracın LPG tankı patladı | Video 07.07.2020 | 18:27
Yol kenarında can çekişen kediyi gören küçük kız, gözyaşlarına boğuldu | Video 01:30
Yol kenarında can çekişen kediyi gören küçük kız, gözyaşlarına boğuldu | Video 07.07.2020 | 18:27
İstanbul Şile’deki susuzluk ve su taşıma çilesi isyan ettirdi Torunlarım su olmadığı için... | Video 03:16
İstanbul Şile’deki susuzluk ve su taşıma çilesi isyan ettirdi "Torunlarım su olmadığı için..." | Video 07.07.2020 | 16:17
Son Dakika Haberi: 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren Betül Aşçı olayında flaş gelişme | Video 01:13
Son Dakika Haberi: 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren Betül Aşçı olayında flaş gelişme | Video 07.07.2020 | 15:03
Osmaniye’deki bıçaklı dehşet kamerada! 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:07
Osmaniye’deki bıçaklı dehşet kamerada! 1 ölü, 2 yaralı | Video 07.07.2020 | 14:48
Son dakika: İskenderun'da şüpheli kadın iç çamaşırından çıkanlarla şaşkına çevirdi | Video 00:34
Son dakika: İskenderun'da şüpheli kadın iç çamaşırından çıkanlarla şaşkına çevirdi | Video 07.07.2020 | 13:52
Son dakika: Artvin Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'den yangın açıklaması | Video 04:27
Son dakika: Artvin Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'den yangın açıklaması | Video 07.07.2020 | 13:42
Son Dakika: Artvin'de köy evlerinde yanıyor! | Video 03:29
Son Dakika: Artvin'de köy evlerinde yanıyor! | Video 07.07.2020 | 13:15

İstanbul Ataşehir'deki bir lokantaya gece saatlerinde giren hırsız kasadaki 20 bin lirayı çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesinde bulunan bir lokantanın kasasından 22 Haziran günü 20 bin lira çalındı. İşyeri sahibinin polise ihbarda bulunması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri şüphelinin Feyyaz K.(27) olduğunu belirledi. Şüpheli Sultanbeyli'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin lokantaya girdikten sonra kasaya yöneldiği ve kasayı açmak için zorladığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA