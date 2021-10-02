Video Yaşam İstanbul Ataşehir'de motosiklet sürücüsüne 'korna çaldın' dayağı kamerada
İstanbul Ataşehir'de motosiklet sürücüsüne 'korna çaldın' dayağı kamerada

İstanbul Ataşehir'de motosiklet sürücüsüne 'korna çaldın' dayağı kamerada

02.10.2021 | 14:00

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İstanbul Ataşehir'de trafikte önüne çıktıkları motosikletli genci, kendilerine korna çaldığı için 5 kişi darp etti. Darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü, Ataşehir'de meydana geldi. İddialara göre, motosikletiyle seyir halinde olan 19 yaşındaki Doğukan Tepe, trafikte aniden önüne çıkan bir araca korna çaldı. Tepe'nin korna çaldığı araçtan inen beş kişi, kendilerine korna çaldığı için genci darp etti. Şüpheliler tarafından darp edilen Tepe, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


"Dayak yediğim anda 3 kere bayıldım her seferinde beni ayıltıp tekrar dövdüler"
Darp edilen Doğulan Tepe, "Ben motorumla yolda düz bir şekilde ilerlerken arabanın birisi sokaktan sinyal vermeden hızlı bir şekilde önüme çıktı bende korna çaldım. Korna sonrasında küfürleşme oldu daha sonda bana arabanın içerisinde silah gösterdiler. Bende o korkuyla direkt sağa çektim onlarda önüme kırdı. Arabadan inen 5 kişi hiç konuşmadan direkt bana saldırdı. Dayak yediğim anda 3 kere bayıldım her seferinde beni ayıltıp tekrar dövdüler. Maddi olarak da manevi olarak da zararım var. Ben 10 gündür dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımın yanına gidemiyorum en önemliside işime gidemiyorum. Ben üniversite öğrencisiyim okul için para biriktiriyordum ama 10 gündür işime gidemiyorum bu benim için zor bir durum. Ben saldırganların bulunup cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.


Öte yandan darp anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, darp edilen Tepe'nin yerden sendeleyerek kalktığı, sonrasında bir kişi tarafından yeniden darp edildiği görülüyor.

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