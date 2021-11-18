Video Yaşam İstanbul Ataşehir'de otomobil otobüs durağına daldı; 1 ölü 2 yaralı
İstanbul Ataşehir'de otomobil otobüs durağına daldı; 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Ataşehir'de otomobil otobüs durağına daldı; 1 ölü 2 yaralı

18.11.2021 | 10:24

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İstanbul Ataşehir'de D100 Karayolu yan yolda kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı. Trafik kazasında durakta otobüs bekleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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