İstanbul Ataşehir'deki Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme!

Son dakika:İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz aylarda meydana gelen tüyler ürperten SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika:İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz aylarda tüyler ürperten bir cinayet işlenmiş, SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, sokak ortasında infaz edilmişti. İnfaz sonrası içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta da gasp edilmişti. Korkunç olayın ardından Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da intihar etmişti.