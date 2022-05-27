Video Yaşam İstanbul, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’yle daha da yaşanır oluyor | Video
İstanbul, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’yle daha da yaşanır oluyor | Video

İstanbul, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’yle daha da yaşanır oluyor | Video

27.05.2022 | 11:14

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesiyle ilgili bir film yayınladı. Yayınlanan film büyük ilgi gördü.

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