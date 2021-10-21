İstanbul Avcılar D -100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı

İstanbul D-100 Karayolu, Avcılar'dan Küçükçekmece yönüne giden otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu yan yol Avcılar mevkii Küçükçekmece istikameti yan yolda meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İSKİ Arıtma Tesisi önünde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 4 kişiden 1'i yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bir kişi ile savrulmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden darbe alan 3 kişi kontrol amacıyla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kısmen ulaşıma kapanan yol aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.