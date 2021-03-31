İstanbul Avcılar D-100'de akılalmaz görüntü! Ölüm tehlikesine aldırmadan tankere yaklaşan bisikletli kamerada
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İstanbul Avcılar D-100 Karayolu'nda hızlı akan trafikte bir kişinin bisikletiyle tehlikeli madde taşıyan tanker arkasındaki yolculuğu kameralara yansıdı.
Görüntüler, geçtiğimiz günlerde D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bisiklet kullanan bir kişi, yolda yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen, tehlikeli madde taşıyan dolu tankerle dip dibe ilerledi. Trafiğin hızlı aktığı sırada hem canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan bisikletli bir süre sonra gözden kayboldu.