Video Yaşam İstanbul Avcılar sahilde yumruklu sopalı 'Laf atma' kavgası kamerada

İstanbul Avcılar sahilde yumruklu sopalı 'Laf atma' kavgası kamerada

İstanbul Avcılar sahilde yumruklu sopalı 'Laf atma' kavgası kamerada
31.08.2021 | 09:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Avcılar sahilde yumruklu sopalı ’Laf atma’ kavgası kamerada 01:17
İstanbul Avcılar sahilde yumruklu sopalı 'Laf atma' kavgası kamerada 31.08.2021 | 09:56
Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy vefat etti! 02:25
Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy vefat etti! 31.08.2021 | 09:38
Son ABD askeri de Afganistan’dan ayrıldı! Taliban mensupları Kabil’de havaya ateş açarak böyle kutlama yaptı 01:25
Son ABD askeri de Afganistan'dan ayrıldı! Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak böyle kutlama yaptı 31.08.2021 | 09:42
İstanbul’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 00:55
İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 31.08.2021 | 09:24
Ankara’da dehşet! Eski karısı ve sevgilisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 3 yaralı 04:08
Ankara'da dehşet! Eski karısı ve sevgilisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 3 yaralı 31.08.2021 | 09:11
Çalıntı araçla İstanbul’a tatile giden şüpheli 150 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı 01:43
Çalıntı araçla İstanbul'a tatile giden şüpheli 150 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı 31.08.2021 | 09:11
ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti! Mississippi Nehri de tersine aktı | Video 01:50
ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti! Mississippi Nehri de tersine aktı | Video 31.08.2021 | 00:34
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan haber var! Mesut Akusta sevenlerine ’iyiyim’ mesajı verdi! | Video 00:19
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan haber var! Mesut Akusta sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi! | Video 30.08.2021 | 23:31
Kolombiya’da polis merkezine bombalı saldırı: 14 yaralı | Video 00:21
Kolombiya’da polis merkezine bombalı saldırı: 14 yaralı | Video 30.08.2021 | 22:42
Selin vurduğu Almanya’da durum kritik! Hala 20 bin hanede telefon bağlantısı bulunmuyor | Video 02:38
Selin vurduğu Almanya'da durum kritik! Hala 20 bin hanede telefon bağlantısı bulunmuyor | Video 30.08.2021 | 21:25
Sağanak yağış sonrası pazar alanı sular altında kaldı | Video 00:25
Sağanak yağış sonrası pazar alanı sular altında kaldı | Video 30.08.2021 | 19:10
Son dakika: Manisa’da katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı | Video 01:10
Son dakika: Manisa'da katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı | Video 30.08.2021 | 19:03
Esra Erol sezona fırtına gibi girdi! Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! | Video 06:19
Esra Erol sezona fırtına gibi girdi! Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! | Video 30.08.2021 | 17:54
Sürücünün araçtan fırlayıp hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 02:55
Sürücünün araçtan fırlayıp hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video 30.08.2021 | 17:13
500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almak üzereyken suçüstü yakalandı | Video 00:37
500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almak üzereyken suçüstü yakalandı | Video 30.08.2021 | 17:13
Beykoz Anadolu Kavağı’nda orman yangını | Video 02:12
Beykoz Anadolu Kavağı’nda orman yangını | Video 30.08.2021 | 16:25
Kocaeli’nde 7 işçinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında 00:41
Kocaeli'nde 7 işçinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında 30.08.2021 | 15:51
Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı | Video 00:27
Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı | Video 30.08.2021 | 15:40
Edirne’de tören için kapatılan caddede kaza; motosikletli genç ağır yaralandı 01:18
Edirne'de tören için kapatılan caddede kaza; motosikletli genç ağır yaralandı 30.08.2021 | 15:51
Zonguldak’ta arkadaşını öldüren genç aramalara katılmış 02:29
Zonguldak'ta arkadaşını öldüren genç aramalara katılmış 30.08.2021 | 15:51

İstanbul Avcılar’da sahilde yaşlı bir adam ile gençler arasında iddiaya göre “bana laf attın” meselesi yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı polis havaya ateş ederek dağıtırken, olaya karışanlar gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saatlerinde Avcılar sahilde yaşandı. İddiaya göre yaşlı bir adamla, bir grup genç arasında 'bana laf attın' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga eden tarafları ayırmak için ilk müdahale sahildeki güvenlik görevlileri tarafından yapıldı. Olay yerine yakın olan polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya birkaç el ateş etti. Taraflar polis ekiplerinin müdahalesi ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasında
Yaşanan kavga anları ise orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirlerine sopa, taş ve yumruklarla vurması yer aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA