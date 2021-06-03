Video Yaşam İstanbul Avcılar'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Avcılar'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Avcılar'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
03.06.2021 | 08:34

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İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde kentsel dönüşüm kapsamında boş olan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.

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Yangın Avcılar, Denizköşkler Mahallesinde gece saat 23.30 sıralarında 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Topkapı istikameti yan yol üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boş olan 5 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası binanın boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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