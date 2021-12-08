Video Yaşam İstanbul Avcılar'da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü
İstanbul Avcılar'da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü

İstanbul Avcılar'da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü

08.12.2021 | 10:19

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İstanbul Avcılar'da bir inşaatın bekçi kulübesi, elektrik panosunun alev alması sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Canını kurtaran bekçi, kimliklerinin yanmasına üzüldüğünü söyledi.

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Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki Mine Sokak'ta bulunan, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan ve yeniden inşaatına başlanan binanın bekçi kulübesinde bulunan elektrik panosu dün saat 16.00 sıralarında alev aldı. Kulübe bir anda alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi kulübedeki yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Polis ekibi de olay ile ilgili soruşturma başlatırken, inşaat bekçisi elektrik panosunun alev alması üzerine kendisini dışarı attığını, kimliklerinin yandığı için üzüldüğünü söyledi. Polisler, kimlikler için Avcılar Polis Merkezi'ne başvurulmasını istedi.

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