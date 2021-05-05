İstanbul Avcılar'da cipin aydınlatma direğine çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Avcılar'da, boş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, aydınlatma direğine çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 1 Mayıs'ta akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerine gerçekleşti. Boş cadde üzerinde seyreden bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yardımına koşup, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı ise çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, cipin boş yolda giderken aydınlatma direğine çarpması ve çevredeki vatandaşların yardıma gelip, sürücüyü çıkarması yansıdı.