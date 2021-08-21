Video Yaşam İstanbul Avcılar’da evde yılan paniği kamerada!

İstanbul Avcılar’da evde yılan paniği kamerada!

İstanbul Avcılar’da evde yılan paniği kamerada!
21.08.2021 | 09:48

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İstanbul Avcılar’da bir evin içinde bulunan elektrik sigortasından çıkan yılan korkuya neden oldu. Yakalanan 1 metre boyundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

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Olay Yeşilkent Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Evlerinde ses duyan vatandaşlar elektrik sigortası içinde yılan görünce adeta şoke oldu. Paniğe kapılan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Avcılar itfaiyesi ekipleri eldiven ve yardımcı aparat kullanarak yılanı olduğu yerden çıkardı. Yaşanan anlar ev sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaklaşık 1 metre boyunda olduğu öğrenilen yılanın ekipler tarafından uygun ortamda doğaya salındığı öğrenildi.

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