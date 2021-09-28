Video Yaşam İstanbul Avcılar'da halı yıkamacıya 'kıyma operasyonu' kamerada

İstanbul Avcılar'da halı yıkamacıya 'kıyma operasyonu' kamerada

İstanbul Avcılar'da halı yıkamacıya 'kıyma operasyonu' kamerada
28.09.2021 | 18:21

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İstanbul Avcılar'daki halı yıkama yerinde yapılan denetimde sağlıksız koşullarda bekletilen 14 torba kıyma ve 4 kasa tavuk kemiğine el konuldu. İş yeri sahibi Mehmet Seydi Tombak isimli şahsa ise, hijyenik olmayan yöntemle atıkların kıyma haline getirilmesi nedeniyle bunu yapana bin ile 60 bin TL arasında para cezası uygulanabileceği belirtildi.

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İstanbul Avcılar, Firuzköy Mahallesi, Kadir Özdemir Caddesi üzerinde bulunan halı yıkama yerinde kıyma çekildiği ihbar edildi. Bunun üzerine Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, Mehmet Seydi Tombak isimli halıcının girişteki kıyma çekme makinesi ile kurutulmuş ekmek ve 4 kasa tavuk kemikleri, 14 plastik torba kıymayı çekerek derin dondurucuda saklandığını belirledi. Halı yıkama yerinin sahibi Tombak, bayat ekmekleri, tavuk kemiklerini ve etleri Çatalca'daki sahipsiz hayvanlara yem olarak vermek için hazırladığını söyledi. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu amaçla bile olsa son derece sağlıksız bir ortamda izinsiz yapılamayacağını, çekilmiş kıyma ve diğer malzemelere el konulacağını, işyerinin tedbir amacıyla mühürleneceğini hazırlanacak rapora göre cezai işlem uygulanacağını söyledi. Belediye temizlik işleri müdürlüğünden getirilen bir kepçeye taşınan kıyma, kemik ve kuru ekmekler ilçe dışındaki bir arazide kazılan bir çukura kireçlenerek gömülmek üzere götürüldü. İşyeri için hazırlanan raporun inceleneceği hijyen olmayan yöntemle atıkların kıyma haline getirilmesi nedeniyle bunu yapana bin ile 60 bin TL arasında para cezası uygulanabileceği belirtildi.

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