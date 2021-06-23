Video Yaşam İstanbul Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da kolonu çatlayan 5 katlı binanın sakinleri tahliye edildi
23.06.2021 | 08:58

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İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde 5 katlı bir binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri apartmanda oturan vatandaşları tahliye etti.

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Olay Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ördek Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir
binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı. Binada oturanlar durumu polis, itfaiye, sağlık ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. İtfaiye ve zabıta ekipleri tarafından binada oturan vatandaşlar tahliye edildi.


HERKESİ TAHLİYE ETTİLER
Kolonu çatlayan apartmanda oturan bir bina sakini, "Bina zaten sıkıntılı yıkılmak üzereydi. Biz bir an önce çıkmak istiyorduk, kiralık yer arıyorduk bulamadık şu anda. Herkesi az önce tahliye ettiler. Geçen bir silkelenme olmuştu, bugün de 3 dairede oturan aileler tahliye edildi. Diğer daireler boştu, onlar çıkmıştı zaten. Bizde ailecek kardeşimin evine gidiyoruz" diye konuştu.

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