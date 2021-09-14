İstanbul Avcılar'da metrobüs durağında "Beni ittin" kavgası

İstanbul Avcılar'da, metrobüs durağında iki kişi arasında "Beni ittin" kavgası çıktı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında "Beni ittin" tartışması yaşandı. Tartışma, kavgaya dönüştü. İkili arasında durak içinde kısa bir kovalamaca yaşandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.