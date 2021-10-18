Video Yaşam İstanbul Avcılar'da yine balkon çöktü; bina mühürlendi
İstanbul Avcılar'da yine balkon çöktü; bina mühürlendi

İstanbul Avcılar'da yine balkon çöktü; bina mühürlendi

18.10.2021 | 11:26

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İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın giriş katındaki balkon kendiliğinden gürültü ile çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bina olaydan sonra detaylı inceleme yapılmak üzere mühürlendi. İlçede son bir yılda kendiliğinden çöken balkon sayısı 6'ya yükseldi.

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Avcılar Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki 4 katlı Deviz Apartmanı'nın giriş katındaki balkon dün saat 16.30 sıralarında gürültü ile çöktü. Çöken balkonun demirlerinin büyük ölçüde korozyona uğradığı, dokunulduğunda kendiliğinden dağılacak hale gelmiş olması dikkat çekti. Olay sonrası Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ile zabıta ekipleri çöken balkonun bulunduğu binayı inceledi. Binanın risk durumunun detaylı incelenmesi için mühürlenmesine karar verildi. Binada oturanlar tahliye edilerek kapı zincirle kilitlendi. Binanın önündeki yol da bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.


1 YILDA 6'NCI BALKON
Ambarlı Mahallesi'ndeki son olayla birlikte Avcılar'da son bir yıl içerisinde kendiliğinden balkonu çöken bina sayısı 6'ya yükseldi. Çöken diğer 5 balkon ise şunlar 11 Ekim 2020 tarihinde Gümüşpala Mahallesi Çobansuyu Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci kat balkonu çöktü, park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. 15 Aralık 2020 tarihinde Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak, o tarihte henüz boşaltılmayan 5 katlı binanın 4 ve 5'inci kat balkonları, demirler sökülürken gürültü ile çöktü, 2 işçi ağır yaralandı. 9 Şubat 2021 tarihinde Ambarlı Mahallesi'ndeki Martı Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü kat balkonlarından biri kendiliğinden çöktü, ölen veya yaralanan olmadı. 4 Haziran 2021 tarihinde Denizköşkler Mahallesi'nde 4 katı binanın 2 ve 3'üncü kat balkonları yine kendiliğinden çöktü, bina mühürlendi. 3 Ağustos 2021 tarihinde ise Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan o tarihte sadece 1 ailenin terk etmediği 30 yıllık 1 dükkan ve 10 daireli Kömürcoğlu Apartmanı'nın 4'üncü kat balkonu kendiliğinden çöktü. Olay üzerine bina mühürlendi.

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