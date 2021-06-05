İstanbul Avrasya tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
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AvrasyaTüneli'nde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Tünele ekipler yönlendirilirken, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli Avrupa -Anadolu, sağ şerit araç yangını nedeni ile Tüm Şeritler trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik yaşanmaktadır." denildi.