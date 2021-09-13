İstanbul Bağcılar'da otomobil tavanındaki akıl almaz yolculuk kamerada
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İstanbul Bağcılar'de seyir halindeki otomobilin tavanında yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü. Ölümüne yapılan yolculuk anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntüler, dün akşam saatlerinde Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2500. sokakta kaydedildi. Otomobille 2500. sokaktan ilerleyen bir grup önlerinde seyreden otomobilin tavanında birisinin olduğunu fark etti. Görenleri hayrete düşüren tehlikeli yolculuk anlarını cep telefonu ile kaydeden kişiler otomobili Ordu Caddesi kesişimindeki kavşağa kadar takip etti.