Video Yaşam İstanbul Bağcılar'da taksiciyle müşterinin yumruk yumruğa kavgası
İstanbul Bağcılar'da taksiciyle müşterinin yumruk yumruğa kavgası

İstanbul Bağcılar'da taksiciyle müşterinin yumruk yumruğa kavgası

14.10.2021 | 11:25

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İstanbul Bağcılar'da taksi şoförü ile 2 müşterisi arasında ücret konusunda çıkan tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, 11 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Taksideki 2 müşteri ile şoför arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Şoför bir süre sonra taksiyi sokak ortasında durdurdu. Taksiden inen şoför ile müşteriler arasındaki tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Yolculardan biri yumrukla düşürdüğü taksi şoförünü, yerde tekmeledi. Daha sonra taksiye tekme atan yolcu ile şoför arasındaki yumruklu kavga bir süre daha ayakta devam etti. Kavgayı çevredekiler zorlukla ayırırken, yaşananlar da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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