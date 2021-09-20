İstanbul Bagcılar'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

istanbul Bağcılar'da dört katlı binanın üçüncü katı henüz bilinmen nedenle yandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yanan daire kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Bağcılar Çınar Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan dört katlı binanın üçüncü katında, saat 7.30 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.



Dairede bulunan bir kişi hemen dışarı çıktı. Alevlerin tüm daireyi kaplamasıyla beraber olay yerine bir çok itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında dairede hasar meydana gelerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan yangın çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.



KAPILARIN ZİLLERİNE BASTIK

Çevrede esnaflık yapan Ömer Kılıç, Yanan evin sahibi komşumuz oluyor. Sabah geldi bizden poğaça aldı. Biz burada müşterilerimizle otururken, baktık ki dumanlar yükseliyor. Bağırarak apartmana koştuk, kapıların zillerine bastık. Çok şükür içeride kimse yoktu. İtfaiye ve polis hemen geldi. Çok şükür yaralı yok. Hasar çok yüksek. kimseye bir şey olmadı dedi.