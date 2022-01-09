Video Yaşam İstanbul Bahçelievler'de feci kaza! Önce önündeki araca sonra direğe çarparak durabildi | Video
İstanbul Bahçelievler'de feci kaza! Önce önündeki araca sonra direğe çarparak durabildi | Video

İstanbul Bahçelievler'de feci kaza! Önce önündeki araca sonra direğe çarparak durabildi | Video

09.01.2022 | 11:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Bahçelievler’de feci kaza! Önce önündeki araca sonra direğe çarparak durabildi | Video 01:48
İstanbul Bahçelievler'de feci kaza! Önce önündeki araca sonra direğe çarparak durabildi | Video 09.01.2022 | 11:15
Kadıköy’de aracı yanan kişiyi, ailesi teselli etti | Video 02:49
Kadıköy'de aracı yanan kişiyi, ailesi teselli etti | Video 09.01.2022 | 11:26
Hastanede terör estiren saldırgan yakalandı 01:30
Hastanede terör estiren saldırgan yakalandı 09.01.2022 | 11:01
Yüksekova’da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti | Video 04:26
Yüksekova’da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti | Video 09.01.2022 | 10:34
Yüksekova’da besicilerin ’kurt’ mesaisi | Video 05:42
Yüksekova'da besicilerin 'kurt' mesaisi | Video 09.01.2022 | 10:32
TEM Otoyolu’nda beyzbol sopalı taksici dehşeti | Video 04:19
TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici dehşeti | Video 09.01.2022 | 10:30
Kafası çocuklar gibi merdiven korkuluğuna sıkışan Rizeli neye uğradığını şaşırdı | Video 00:35
Kafası çocuklar gibi merdiven korkuluğuna sıkışan Rizeli neye uğradığını şaşırdı | Video 09.01.2022 | 10:31
Ataşehir’de caddeyi ikiye bölen asırlık türbe | Video 02:49
Ataşehir’de caddeyi ikiye bölen asırlık türbe | Video 09.01.2022 | 09:49
İstanbul’da pompalı dehşeti kamerada! Yanlış dükkana ateş açıp yoluna devam etti | Video 01:47
İstanbul’da pompalı dehşeti kamerada! Yanlış dükkana ateş açıp yoluna devam etti | Video 09.01.2022 | 10:13
Etkili dolu yağışı Marmaris’ten sonra Bodrum’u vurdu | Video 01:43
Etkili dolu yağışı Marmaris'ten sonra Bodrum'u vurdu | Video 09.01.2022 | 09:53
İstanbul’da sis etkili oluyor | Video 03:19
İstanbul'da sis etkili oluyor | Video 09.01.2022 | 09:34
Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü! | Video 02:44
Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü! | Video 09.01.2022 | 09:32
Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı | Video 01:36
Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı | Video 09.01.2022 | 09:29
Markette ürünleri seçerek böyle çaldı! | Video 01:17
Markette ürünleri seçerek böyle çaldı! | Video 09.01.2022 | 09:29
Fethiye’de denizde korkutan hortum | Video 00:23
Fethiye'de denizde korkutan hortum | Video 09.01.2022 | 08:37
Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu | Video 04:02
Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu | Video 09.01.2022 | 08:44
Yakalanan hırsızlık şüphelileri: “Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok” | Video 02:44
Yakalanan hırsızlık şüphelileri: “Beni biliyorsunuz komiserim, benim suçum yok” | Video 09.01.2022 | 08:45
Antalya’da başlayan kar yağışı etkili oluyor | Video 04:53
Antalya'da başlayan kar yağışı etkili oluyor | Video 09.01.2022 | 08:46
Üsküdar’da alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı lüks cipte yangın çıktı | Video 03:24
Üsküdar'da alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı lüks cipte yangın çıktı | Video 09.01.2022 | 08:48
Güngören’de park halindeki kamyona çarpan minibüsteki kadın hayatını kaybetti | Video 03:23
Güngören'de park halindeki kamyona çarpan minibüsteki kadın hayatını kaybetti | Video 09.01.2022 | 08:51

Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde ilerleyen bir araç, önce başka bir araca sonra direğe çarptı. Faciadan dönülen kazanın ardından direğe çarpan sürücünün ayağı kırılırken 2 araçta da maddi hasar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Bahçelievler Basın Ekspres yolu, havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samet A. idaresindeki araç, yol üzerinde ilerleyen Levent Günel'e ait araca, daha sonra ise direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler cadde üzerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Işık direğine çarpan otomobil sürücüsü vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ayağı kırılan sürücü kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Samet A'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan diğer araçta bulunan Levent Günel ve eşi kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Direğe çarpan araç çekici yardımıyla alınmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

"DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ"
Kazanın nasıl olduğunu anlatan Levent Günel: "Basın Ekspres yolu Havalimanı istikametinde gidiyordum sapağa girdim ana yoldan giren araçta oraya girmek istedi. Bana çarparak Sefaköy yol ayrımına döndürdü ama kendisi direğe çarptı ancak öyle durabildi. Bizde bir şey yok eşimin ayağı morardı, şoförün ayağı kırılmıştı. Ambulans çağırdık geldiler çekici arabayı çekiyor" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA