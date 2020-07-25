İstanbul Bakırköy'de otelde uyuşturucu imalatına polis baskını | Video
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İstanbul Bakırköy’de bulunan otelde uyuşturucu yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Otele baskın düzenleyen ekipler şüphelilere suçüstü yaptı. Operasyonda resepsiyon görevlisi Sedat A., uyuşturucu satıcısı Serkan T. ile o sırada uyuşturucu madde temini için otele gelen Fırat T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.