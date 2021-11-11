İstanbul Başakşehir'de demir korkuluklara saplanan kedinin kurtarılma anı kamerada
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İstanbul Başakşehir'de bir villanın balkonuna giren sahipsiz kedi buradan atlamaya kalkınca bacağı bahçedeki demir korkuluklara saplandı. Kediyi itfaiye erleri veteriner gözetiminde kurtardı.
İstanbul Başakşehir 2'nci Kısım Mahallesi'ndeki bir villanın balkonundan atlayan sahipsiz kedinin, bahçedeki demir parmaklık bacağına saplandı. Kediyi görenler veteriner ve itfaiyeyi aradı. Bahçeşehir itfaiye ekibi veteriner gözetiminde kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kedi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Veteriner hekim, yaralı kediyi tedavi altına aldı.